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  4. 09 Ağustos 2018 08:29

Kuşadası'ndan kötü haber ! En az 4 kişi boğuldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 4 kişi kurtarıldı.

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