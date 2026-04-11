Kütahya'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi!

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 17.31'de 4.8 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedilirken vatandaşlar sokağa döküldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesi merkezli 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 9,12 km olarak ölçülürken, depremin yerin yaklaşık 9 kilometre gibi sığ bir derinliğinde gerçekleşmesi, sarsıntının yüzeyde daha şiddetli hissedilmesine yol açtı.

Kütahya merkez başta olmak üzere Uşak, Manisa, Bursa ve Eskişehir gibi komşu illerde de vatandaşlar kısa süreli sarsıntı hissettiklerini bildirdi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...