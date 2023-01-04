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Kütahya'da eşini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

Kütahya'da eşini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı
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Kütahya’da, evde tartıştığı 3 çocuk annesi eşi Ayşegül T.'yi (31) bıçaklayarak öldüren İsmail T. (44) tutuklandı.

Kütahya'da temizlik işçisi olan İsmail T., dün sabah Hamidiye Mahallesi'ndeki evlerinde 3 çocuğunun annesi eşi Ayşegül T. ile tartıştı.

Çiftin tartışması, kısa sürede kavgaya dönüşürken, İsmail T., eşini defalarca bıçaklayıp, evden çıkarak yolun karşısındaki markete gitti.

Burada eşini öldürdüğünü itiraf eden T., polise haber verilmesini istedi. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, T.'ü evin önünde gözaltına aldı.

Cezaevine gönderildi
Eve giren sağlık ekibi ise Ayşegül T.'ün hayatını kaybettiğini belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifadesi alınan T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA'nın aktardığına göre İsmail T., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı

Etiketler Kütahya cinayet
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