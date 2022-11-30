Kütahya'da korkunç olay! Yaşlı kadının parçalanmış cesedi bulundu

Kütahya'nın Sekiören köyünde 68 yaşındaki bir kadının, evine yakın bölgede parçalanmış cesedi bulundu. Yaşlı kadının, vahşi hayvan saldırısına uğradığı değerlendiriliyor.

Kütahya’ya 16 kilometre uzaklıktaki Sekiören köyünde, yol ortasında, başı ve bacağı olmayan kadın cesedini görenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptığı araştırmada cesedin, yakında evi bulunan Emine A.’a ait olduğunu belirledi. İlk incelemeye göre, vahşi hayvan saldırısına uğradığı değerlendirilen A.’nın cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emine A.’nın komşusu, "Burada kadınlar vardı, bağrışıyorlardı. O anda çıktık. Cesedi gördük. Sadece ceset vardı. Kadınlarla hemen bakıp korkudan geçtik. Cenazenin kafası ve bacağının biri yoktu. Hemen çekildim zaten" dedi.

DHA