  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kütahya'da korkunç olay! Yaşlı kadının parçalanmış cesedi bulundu

Kütahya'da korkunç olay! Yaşlı kadının parçalanmış cesedi bulundu

Kütahya'da korkunç olay! Yaşlı kadının parçalanmış cesedi bulundu
Güncelleme:

Kütahya'nın Sekiören köyünde 68 yaşındaki bir kadının, evine yakın bölgede parçalanmış cesedi bulundu. Yaşlı kadının, vahşi hayvan saldırısına uğradığı değerlendiriliyor.

Kütahya’ya 16 kilometre uzaklıktaki Sekiören köyünde, yol ortasında, başı ve bacağı olmayan kadın cesedini görenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptığı araştırmada cesedin, yakında evi bulunan Emine A.’a ait olduğunu belirledi. İlk incelemeye göre, vahşi hayvan saldırısına uğradığı değerlendirilen A.’nın cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Emine A.’nın komşusu, "Burada kadınlar vardı, bağrışıyorlardı. O anda çıktık. Cesedi gördük. Sadece ceset vardı. Kadınlarla hemen bakıp korkudan geçtik. Cenazenin kafası ve bacağının biri yoktu. Hemen çekildim zaten" dedi.

DHA

Etiketler kütahya parçalanmış ceset
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cinsel gücü arttıran ilaç içip 11 kez ilişkiye girdiler! Sonu kötü bitti
Pes! AK Parti ve MHP ''enflasyon ve zamların araştırılmasın'' dedi
Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor! İşte masadaki rakamlar
İstanbul'da korkunç kaza: Harfiyat kamyonu kağıt gibi ezdi
İşaret fişeğiyle Göztepeli taraftarı yaralayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Akaryakıtta üst üste ikinci indirim
Abdulkadir Selvi'den seçimlere 7 kala İmamoğlu iddiası
''Büyük deprem Marmara'da değil orada olacak''
Konya'nın şokunu atlatamadan bir barınak skandalı daha
Oğuzhan Uğur'un programında AK Partili Metin Külünk'e sorulan soru olay oldu