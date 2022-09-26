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Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'nın Gediz ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

AA'da yer alan habere göre, Köpenez köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, AA muhabirine, öğle saatlerinde ihbarın alınmasının hemen ardından yangını söndürmek için ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Yangına müdahalenin sürdüğünü belirten Dündar, "Yangına 15 arazöz, 2 helikopter ve 3 uçakla müdahale sürüyor. Hisarcık, Emet ve Simav ilçelerinden de takviye ekipler sevk edildi. Yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Sahada ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor." dedi.

 

 

AA

Etiketler kütahya orman yangını
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