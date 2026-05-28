Kütahya'da sabaha karşı peşpeşe 2 deprem birden! Vatandaş sokakta sabahladı

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca bölgesinde gece saatlerinde peş peşe iki deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ilki 2.7, ikincisi ise 3.6 büyüklüğünde olan sarsıntılar bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu.

Haber3.com olarak Kandilli Rasathanesi verilerinden derlediğimiz bilgilere göre, bölgedeki fay hareketliliği paniğe yol açsa da korkulan olmadı.

İlk Sarsıntı 2.7 Büyüklüğünde Gerçekleşti

Kandilli Rasathanesi'nin sismik kayıtlarına göre bölgedeki ilk sarsıntı gece saat 01.59'da ölçüldü. Yerin yaklaşık 15 kilometre derinliğinde meydana gelen bu ilk depremin büyüklüğü 2.7 olarak açıklandı. Gece yarısı gerçekleşen bu sarsıntı, uyanık olan vatandaşlar tarafından hissedilirken, ilçe genelinde kısa süreli bir tedirginlik yarattı.

20 Dakika Sonra 3.6 Büyüklüğünde İkinci Deprem

Bölge halkı ilk sarsıntının etkisini atlatmaya çalışırken, tam 20 dakika sonra daha şiddetli bir sarsıntı meydana geldi. Saat 02.19'da yerin sadece 9 kilometre derinliğinde gerçekleşen ikinci depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü. Derinliğin az olması sebebiyle çevre mahallelerden de oldukça net bir şekilde hissedilen sarsıntı, vatandaşların güvenlik amacıyla geceyi sokakta geçirmesine neden oldu.

Can veya Mal Kaybı Bulunmuyor

Yetkili birimlerden alınan ilk bilgilere ve bölgedeki saha taramalarına göre, Domaniç Çukurca merkezli her iki depremde de herhangi bir can kaybı ya da yapısal hasar meydana gelmedi. Ekiplerin bölgedeki tedbir amaçlı çalışmaları sürerken, sokağa çıkan vatandaşlar sarsıntıların ardından kontrollü olarak evlerine dönmeye başladı.

İHA