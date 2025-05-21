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Kuyumcu dükkanına kanlı saldırı: 1 ölü

Kuyumcu dükkanına kanlı saldırı: 1 ölü
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, kuyumcu dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Atatürk Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. İş yerine giren 2 şüpheliden 1'i tabancayla M.S.'ye (26) ateş açtı. M.S. yere yığılırken, saldırgan yanındaki arkadaşıyla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.S. ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.S. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. M.S.'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Polis, kaçan şüphelilerin A.O. ve M.A. olduğunu belirledi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

DHA

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Etiketler hatay kuyumcu silahlı saldırı
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