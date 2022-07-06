Kuyumcu katili LGS Türkiye birincisi çıktı

Konya'da kuyumcu Yusuf Ş.'yi öldüren zanlının 2014'te LGS Türkiye birincisi olduğu, üniversite sınavında da ilçe birinci olarak tıp fakültesini kazandığı öğrenildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Hacı Seyitali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Yusuf Ş. (60), komşu kuyumcunun oğlu Osman Ertuğrul Y. (27) tarafından dün iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Ş. olay yerinde hayatını kaybederken kaçan zanlı Y. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

LGS BİRİNCİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesindeki habere göre; psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen katil zanlısı Y.'nin 2014'te LGS'de (Liseye Giriş Sınavı) tam puan alarak Türkiye birinciliğine ortak olduğu, üniversite sınavında da ilçe birincisi olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığı öğrenildi. Y.'nin üniversiteyi 3'üncü sınıfta terk ettiği belirtildi.

"BU DUYGUM 5 YILDIR VAR"

Y.'nin ifadesinde, "Aramızda husumet yoktu. Nefret ve düşmanlık uyandıracak hareketleri vardı. Bu bende korkuya neden oluyordu. Bu duygum 5 yıldır var. 1 gün önce kolumda titreme ve huzursuzluk hissi bastırdı" dediği öğrenildi.

Sabah