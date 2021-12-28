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Kuyumcu soyguncularını ayak izleri ele verdi

Kuyumcu soyguncularını ayak izleri ele verdi

Aydın'ın Didim ilçesinde kuyumcudan 1 milyon TL değerinde altın çalan hırsızlar, çamurlu ayak izlerinden yola çıkılarak yakalandı. Çalınan altınlar ise bulanamadı.

Aydın'da 25 Aralık gecesi biri kadın üç hırsız gece geç saatlerde kuyumcu dükkanına girerek işyerinin alarm kablosunu kesip, yanında getirdikleri çantaya işyerindeki altın ve ziynet eşyaları doldurdu.

Güvenlik kameralarını da unutmayan hırsızlar, bilgisayarın hard diskini de çalarak işyerinden ayrıldı.

Olayın ertesi günü işyerine gelen işyeri sahibi olayı fark ederek, durumu polise bildirdi.

“ÇAMURLU AYAK İZLERİ HIRSIZLARI YAKALATTI”

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından soyulan işyerinde ve işyerinin dışında çamurlu ayakkabı izleri tespit etti.

Çamur izlerini takip eden ekipler, izlerin bir eve gittiğini belirledi.

Ekipler işyerinin ilerisindeki bir evde kalan kişilerle ilgili araştırma yaptı çevredeki güvenlik kameralarından yola çıkarak üç şüpheliyi tespit etti.

“ÖNCE ARAÇLA KEŞİF YAPMIŞLAR”

Polisler şüphelilerin olay saatinden önce bölgede araçla keşif yaptıkları, olay sonrasında aracın bölgeden geçtiği, Didim’den İzmir’e gittiği ve ardından yeniden Didim’e geldiğini de tespit etti.

“ÇALINAN ALTINLAR BULUNAMADI”

İşyerinden 1 milyon TL’nin üzerinde altın çalındığı öğrenildi.

Yakalanan üç şüphelinin ise suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, çalınan altınların nerede olduğu öğrenilemedi.

İHA

Etiketler aydın didim kuyumcu soygunu
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