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  4. 09 Aralık 2018 16:48

Kuyumcu, soyguncuyu böyle etkisiz hale getirdi

Beykoz'da bulunan bir kuyumcuya silahla giren 1 kişi soygun girişiminde bulundu. Kuyumcu, silahlı kişiyi etkisiz hale getirerek polise teslim etti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay saat 19.00 sıralarında Paşabahçe Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir kuyumcuya silahlı soygun girişiminde bulunuldu. Kuyumcuya giren soyguncu elindeki silahı dükkan sahibine doğrulttu. İkili arasında arbede yaşandı. İtiş, kakış sırasında kuyumcu soyguncunun elinden silahı alarak, etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Kuyumcu etkisiz hale getirdiği şüpheliyi polise teslim etti. Polis çıkan arbedede yaralanan şüpheli tedavi için Beykoz Devlet Hastanesi’ne ardından da polis merkezine götürdü. Olay yerine gelen ekipler dükkanda inceleme yaptı.

Kuyumcunun silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirmesi güvenlik kameralarına yansıdı. İlk önce elinde silahla dükkanda beliren ve bir müşteriyi korkutup kaçıran soyguncuya kuyumcunun yaklaşması görüntülere yansıyor. Daha sonra kuyumcu soyguncunun elinden silahını almaya çalışırken, aralarında arbede başlıyor. Görüntüler de kuyumcu ve soyguncunun yere düşmesi ve yerde süren kavga güvenlik kamerası tarafından kaydediliyor. 

DHA

kuyumcu , beykoz , soygun girişimi
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