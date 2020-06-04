Kuyumcudan altın kaplama saat çaldı: Bekçilere yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahipaşa Mahallesi'ndeki kuyumcudan 18 adet altın kaplama saat çalındığı ihbarı üzerine harekete geçerek, çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen, daha önce 6 ayrı suçtan kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi D.S.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

D.S., İlhanlı Mahallesi'nde çarşamba pazarı yakınında çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Üzerinde kuyumcudan çaldığı altın kaplama 18 saat ile yakalanan şüpheli D.S., polis ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.