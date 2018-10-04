Kuyumcudan çaldığı yüzüğü yuttu !

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuyumcuya müşteri gibi giren İrlandalı turist, el çabukluğuyla çaldığı pırlantayı yakalanacağını anlayınca yuttu, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, tatil için Marmaris'e gelen Lan Campell (54), kuyumcuya girerek 40 bin dolar değerindeki pırlantayı satın alma bahanesiyle incelemeye başladı.

Kuyumcunun dalgınlığından faydalanan Campell, el çabukluğuyla pırlantayı cebine atarak iş yerinden ayrılmaya çalıştı.

Hırsızlığı fark eden iş yeri çalışanları, güvenlik kameralarını inceledi. Pırlantanın Campell tarafından çalındığı belirlenince durum polise bildirildi.

Ekiplerin geldiğini fark eden Campell, cebindeki pırlantayı yutarak kaçmaya çalıştı. Gözaltına alınan şüpheli, Marmaris Devlet Hastanesine getirildi.

MR çekiminde kuyumcudan çalınan pırlantanın turistin midesinde olduğu belirlendi. Şüphelinin pırlantayı doğal yollardan çıkarması bekleniyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin, kuyumcu dükkanında incelemeye başladığı pırlantayı, iş yeri çalışanlarının dalgınlığından faydalanarak pantolonunun ön cebine saklaması yer alıyor.











