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Kuyuya giren 3 kardeşin cansız bedeni bulundu

Kuyuya giren 3 kardeşin cansız bedeni bulundu

Samsun'da sulama göletinin vanasını açmak için drenaj kuyusuna giren 3 kardeş metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Samsun'da 3 kardeş, drenaj kuyusunda metan gazından zehirlenip öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Vezirköprü ilçesi Adatepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Enes T. (24), sulama göletinin vanasını açmak için drenaj kuyusuna girdi. Kuyudan çıkmayan Enes’ten cevap alamayan ağabeyleri Osman (40) ve Sadi (39) T. da kuyuya indi. Ancak kardeşler geri çıkmadı.

Bir süre sonra kuyunun yanına gelen yakınları, durumu fark edip itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, kuyuya indiklerinde T. kardeşlerin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Metan gazından zehirlendikleri belirlenen Enes, Osman ve Sadi kardeşlerin cenazeleri, ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarıldı.

Çalışmalar sırasında itfaiye erleri Adem Karaman ile Mustafa Ev de gazdan etkilendi. İki itfaiye eri, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler samsun kuyu
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