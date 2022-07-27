  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kuzenden yasak aşk intikamı: Çarşaflı saldırgan eski hakim çıktı

Kuzenden yasak aşk intikamı: Çarşaflı saldırgan eski hakim çıktı

Kuzenden yasak aşk intikamı: Çarşaflı saldırgan eski hakim çıktı

İstanbul’da evli olan Y.B ve S.B çiftine silahla saldıran çarşaflı kişinin eski hakim olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da önceki gün öğlen saatlerinde Mustafa G. isimli şüpheli, iddiaya göre çarşaf giyerek takip ettiği evli çift Y.B. ve S.B.'yi silahla yaraladı. Y.B.'nin kuzeni olduğu belirtilen şüpheli, olay sırasında orada olan sivil polis tarafından gözaltına alındı. Mustafa G.'nin olayı, Y.B.'nin eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre  konuyla ilgili yapılan çalışmalarda, kara çarşaf giyip evli bir çifte silahlı saldırı düzenleyen Mustafa G.'nin KHK ile ihraç edilen eski bir hâkim olduğu ortaya çıktı. Şimdilerde avukatlık yapan Mehmet G.'nin olayı kuzeninin kendi eşiyle bir ilişki yaşadığını öğrendiği için gerçekleştirdiği öne sürüldü.

 Olay sonrası bölgeden geçen sivil polis tarafından yere yatırılıp gözaltına alınan Mehmet G. "kasten yaralama" suçundan sevk edildiği adliyede, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sabah

Etiketler eski hakim saldırgan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cinsiyet değiştiren oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'dan olay pozlar! Instagram'ı salladı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için de ''Türk Modeli'' bulundu
ÖTV indirimli ve ÖTV'siz araç fiyatları hesaplandı! İşte herkesin paylaştığı o liste...
Cinsel içerikli video beğenen Ahmet Hakan fena yakalandı
TOGG'un fiyatı kulislerden sızdı
Şehit haberleri peş peşe geldi: 3 evladımızı şehit verdik!
Diyanet'ten tepki çeken fetva: ''Fiyatları tayin eden Allah’tır!''
En güvenilen kurum anketinde son sıra şoke etti
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ''9 köyden kovduracak'', Saray'ı sallayacak dış mihraklar çıkışı
32 ilde yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı