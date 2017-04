Kuzene cinsel istismara ''saygın tutum'' indirimi

Diyarbakır'da, 2011 yılında 14 yaşında olan amcasının kızı B.E.'yi kaçırıp, cinsel istismarda bulunan 34 yaşındaki H.E., 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Cinsel amaçlı çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 14.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyşle 'saygın tutum' indirimi yaparak cezayı 12 yıl 1 aya indirdi.



Diyarbakır'da, 9 Şubat 2011 tarihinde meydana gelen olayda, B.E. iddiaya göre amcasının oğlu H.E. tarafından köye kaçırılarak, bir ay boyunca cinsel istismara uğradı. 2011 yılının Nisan ayında şüpheli ve mağdurun Diyarbakır şehir merkezine döndüğünü öğrenen yakınları, durumu polise bildirdi. B.E. ve şüpheli H.E.'yi yolda yürürken yakalayan polis, mağdurun basit tıbbi müdahale ile yaralandığını tespit etti. Polis tarafından yapılan ilk görüşmede, evli olan amcasının oğlu ile kendi isteğiyle kaçtığını belirten B.E., babasının kendisini başlık parası karşılığnda biri ile evlendirmek istediğini söyledi. Mağdurun ifadesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, H.E. tutuklandı.



BABAM BENİ AMCAMIN OĞLUNA TESLİM ETTİ



Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Kız Yetiştirme Yurdu'na yerleştirilen mağdur B.E. ise, daha sonra annesi F.E.'ye teslim edildi. Kızının teslim edilmesinin ardından savcılığa başvuran anne F.E., ayrıldığı eşi Ö.E. ve kızını kaçıran H.E.'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine yeniden ifadesi alınan mağdur B.E., "Babam beni amcamın oğlu. H.E.'ye vererek, 'Al götür' dedi. H.E. de, beni Hani ilçesine bağlı bir köye götürdü. Burada dini nikah kıymak istedi. Ben kabul etmeyince, beni döverek cinsel ilişkiye girdi. Babam beni amcamın oğluna evlenmek için teslim etti" dedi.



BABA VE AMCASININ OĞLU HAKKINDA DAVA AÇILDI



B.E.'nin ikinci kez ifade vermesinin ve delillerin toplanmasının ardından soruşturmayı tamamlayan savcılık, küçük kızı kaçıran şüpheli H.E. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 18 yıldan 43.5 yıla kadar, babası Ö.E. hakkında ise bu suçlara yardım ettiği gerekçesiyle 9 yıldan 21 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.



ANNE ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ



İddianamenin kabulünün ardından küçük kızın babası Ö.E.'nin tutuksuz, amcasının oğlu H.E.'nin tutuklu yargılanmasına 2012 yılında Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Yargılama sırasında suçlarını reddeden tutuklu sanık H.E. ve Ö.E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, davanın 26'ıncı celsesinde esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanıkların cezalandırılmasını ve kararla birlikte tutuklanmasını istedi. İfadesi alınan küçük kızın annesi F.E. ise sanıklardan şikayetçi olmadığını söyledi.



BABAYA BERAAT



Davanın 27'nci celsesinde söz hakkı verilen sanıkların avukatları müvekkillerinin beraatine karar verilmesini isterken, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Remzi Atalay ise, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, küçük kızı yeğeni H.E.'ye verdiği iddia edilen baba Ö.E.'nin tüm suçlardan beraatine hükmetti. Küçük kızı kaçırıp cinsel istismarda bulunan sanık H.E.'yi 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Cinsel amaçlı çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 14.5 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın duruşmadaki saygın tutumunu lehine indirim sebebi sayarak cezayı 12 yıl 1 aya indirdi. Sanığın kaçma veya saklanma şüphesi bulunduğunu belirten mahkeme, H.E.'nin hükmen tutuklanması amacıyla hakkında yakalama kararı çıkartılmasına da karar verdi.