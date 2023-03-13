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Kuzenini öldüren zanlı: Başkasının ırzına göz dikenin sonu budur

Kuzenini öldüren zanlı: Başkasının ırzına göz dikenin sonu budur
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kuzenini öldüren zanlı adliyeye sevk edildiği sırada, ''Kim başkasının namusuna, ırzına göz dikiyorsa sonu budur'' dedi.

Dün sabah saatlerinde Doğan Mahallesi 8. Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre Işık F. (58), yan binasında oturan akrabası B.A. isimli genç kızın evinin camlarını kırmış, B.A.'nın amcası M.A. ile de aralarında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesiyle M.A., kuzeni Işık F.'e tabanca ile ateş ederek kaçmış, yaralanan Işık F. ise hastanede hayatını kaybetmişti. Işık F.’in iki gün önce B.A.’yı darp ettiği, bu olaydan sonra korkan genç kızın yanında amcası M.A.'nın kaldığı iddia edilmişti.

"Kim başkasının ırzına göz dikiyorsa sonu budur" diyerek adliyeye girdi
Polis ekipleri tarafından yakalanan M.A., emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.A. adliyeye getirildiği sırada yeğeni B.A., "Amca her zaman yanındayım" dedi. M.A. ise "Kim başkasının namusuna, ırzına göz dikiyorsa sonu budur" diye konuştu.

İHA

Etiketler kocaeli izmit cinayet kuzen
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