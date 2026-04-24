Kuzenlerin kavgası cinayetle bitti

Ardahan'da iş yerinde tartıştığı teyzesinin oğlu tarafından bıçaklanan 44 yaşındaki İ.Ç. hayatını kaybetti.

Olay, Atatürk Caddesi’ndeki bir plastik doğrama dükkanında meydana geldi. G.A. (43) ile iş yerine gelen ve teyzesinin oğlu olduğu belirtilen İ.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G. A., yanındaki bıçakla Ç.'ye saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İ.Ç.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, şüpheli G.A.'nın gözaltına alındığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

