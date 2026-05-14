Kuzenlerin kavgası vahşetle bitti: Defalarca bıçaklanarak öldürüldü
Adana'da Suriye uyruklu bir genç, tartıştığı kuzeni tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.
Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde, gece saatlerinde aynı evde yaşayan kuzenler arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre, Suriye uyruklu 21 yaşındaki A.Z., henüz bilinmeyen bir nedenle amcasının oğlu H.Z. ile tartışmaya başladı.
Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda H.Z., kuzeni A.Z.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan genç, yakınları tarafından acilen hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen A.Z., kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
İHA
