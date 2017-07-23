Kuzenlerin şakalaşması kanlı bitti

Gaziantep'te evde eline geçirdiği tabancayla oynayan 11 yaşındaki S.K., şakalaşırken kazayla tetiğe dokununca, down sendromlu kuzeni 15 yaşındaki Hasan Görbil'in ölümüne neden oldu.



Olay, dün gece Zülfikar Mahallesi’nde meydana geldi. S.K., evlerine gittiği down sendromlu kuzeni Hasan Görbil ile odada oynarken, eline geçirdiği kime ait olduğu henüz bilinmeyen tabancayla şakalaşmaya başladı. iddiaya göre S.K.'nin şakalaşmak için doğrulttuğu tabancanın ateş almasıyla, çıkan kurşun Hasan Görbil'in başına isabet etti. Eve çağırılan sağlık görevlileri kanlar içerisinde yerde bulunan down sendromlu çocuğun öldüğünü belirledi. Hasan Görbil'in cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.