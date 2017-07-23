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  4. 23 Temmuz 2017 11:37

Kuzenlerin şakalaşması kanlı bitti

Gaziantep'de 11 yaşındaki çocuk, tabancayla şakalaştığı down sendromlu kuzeni Hasan Görbil'in ölümüne neden oldu.

Kuzenlerin şakalaşması kanlı bitti
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Gaziantep'te evde eline geçirdiği tabancayla oynayan 11 yaşındaki S.K., şakalaşırken kazayla tetiğe dokununca, down sendromlu kuzeni 15 yaşındaki Hasan Görbil'in ölümüne neden oldu.

Olay, dün gece Zülfikar Mahallesi’nde meydana geldi. S.K., evlerine gittiği down sendromlu kuzeni Hasan Görbil ile odada oynarken, eline geçirdiği kime ait olduğu henüz bilinmeyen tabancayla şakalaşmaya başladı. iddiaya göre S.K.'nin şakalaşmak için doğrulttuğu tabancanın ateş almasıyla, çıkan kurşun Hasan Görbil'in başına isabet etti. Eve çağırılan sağlık görevlileri kanlar içerisinde yerde bulunan down sendromlu çocuğun öldüğünü belirledi. Hasan Görbil'in cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

DHA

gaziantep
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