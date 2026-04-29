  4. Kuzey Marmara Otoyolu'nda akılalmaz kaza: Güvenlik önlemi alan görevlileri ezdi!

Kuzey Marmara Otoyolu'nda akılalmaz kaza: Güvenlik önlemi alan görevlileri ezdi!

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde dehşet anları yaşandı. Başka bir kazaya müdahale etmek için emniyet tedbiri alan otoyol çalışanlarına, kontrolden çıkan bir otomobil çarptı. 2 görevli ve 1 yolcunun yaralandığı kazada, bir personelin durumunun ağır olduğu bildirildi. Güvenlik kameralarının kaydettiği o görüntülerde, otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra görevlileri nasıl savurduğu net bir şekilde görülüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Akyazı mevkiinde meydana gelen kazada, emniyet şeridinde güvenlik önlemi alan otoyol çalışanları adeta can pazarını yaşadı. Kontrolden çıkarak savrulan bir otomobil, bariyerleri aşıp iki görevliye çarptı.

Olay, 22 Nisan Çarşamba günü Ankara istikametinde seyreden 25 yaşındaki E.T. idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başladı.

Maddi hasarlı bir kaza için yolda güvenlik şeridi oluşturan ve dubalama yapan Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) çalışanları M.G. (40) ve R.K. (45), arkalarından gelen tehlikeyi fark edemedi.

Bariyerler Bile Durduramadı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 ZK 1144 plakalı araç, en sol şeritten hızla savrularak tüm şeritleri enine geçti. Önce sağdaki çelik bariyerlere çarpan otomobil, çarpmanın şiddetiyle savrularak o sırada görev başında olan iki personele çarptı.

Bir Görevlinin Durumu Kritik

İhbar üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan yolcu Z.K. ile KMO çalışanları M.G. ve R.K. yaralandı. Sakarya’daki hastanelere kaldırılan yaralılardan otoyol çalışanı M.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Dehşet Anları Kamerada

Otoyolun güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kayıtlarda; kontrolden çıkan aracın otoyol üzerinde fırıldak gibi döndüğü, bariyerlere vurduktan sonra hiçbir fren izi bırakmadan yol kenarındaki görevlileri altına aldığı görülüyor.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, sürücü E.T.’nin ifadesine başvurulduğu bildirildi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Afra Saraçoğlu hakkında bomba aşk iddiası! Kopenhag tatilindeki sır isim ortaya çıktı!
Afra Saraçoğlu hakkında bomba aşk iddiası! Kopenhag tatilindeki sır isim ortaya çıktı!
Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edilen yalının sahibi ortaya çıktı
Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edilen yalının sahibi ortaya çıktı
Japon devinden Türkiye'ye dev yatırım: Motosiklet fabrikasında üretim başladı
Japon devinden Türkiye'ye dev yatırım: Motosiklet fabrikasında üretim başladı
Gülistan Doku soruşturmasında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: ''Savcıya her şeyi anlatırım''
Gülistan Doku soruşturmasında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: ''Savcıya her şeyi anlatırım''
Baharın ortasında resmen kış geliyor: Meteoroloji uzmanından kar uyarısı
Baharın ortasında resmen kış geliyor: Meteoroloji uzmanından kar uyarısı
Fenerbahçe'de Tedesco sonrası teknik direktör adayları belli oldu
Fenerbahçe'de Tedesco sonrası teknik direktör adayları belli oldu
Muhteşem Yüzyıl efsanesi geri dönüyor; başrolde sürpriz bir isim var!
Muhteşem Yüzyıl efsanesi geri dönüyor; başrolde sürpriz bir isim var!
Uzmanından hayati uyarı: Genç yaşta kalp krizini tetikleyen gizli tehlikeyi açıkladı
Uzmanından hayati uyarı: Genç yaşta kalp krizini tetikleyen gizli tehlikeyi açıkladı
İlyas Salman’dan kendisine ''çirkin'' diyen takipçisine tokat gibi yanıt İlyas Salman’dan kendisine ''çirkin'' diyen takipçisine tokat gibi yanıt Nesli tükenmek üzereydi... Bolu'da doğa yürüyüşü sırasında tesadüfen görüldüler! Nesli tükenmek üzereydi... Bolu'da doğa yürüyüşü sırasında tesadüfen görüldüler! Üniversiteli kız öğrencilere yönelik skandal ''kim daha seksi'' oylamasına istenen ceza belli oldu Üniversiteli kız öğrencilere yönelik skandal ''kim daha seksi'' oylamasına istenen ceza belli oldu Mauro Icardi, China Suarez İstanbul'un altın kumsalında aşka geldi Mauro Icardi, China Suarez İstanbul'un altın kumsalında aşka geldi Tünelde dehşet aları! 7 kişinin yaralandığı kafa kafaya kaza anı kamerada Tünelde dehşet aları! 7 kişinin yaralandığı kafa kafaya kaza anı kamerada Genç oyuncudan korkutan haber: Kalbi durdu, yoğun bakıma kaldırıldı! Genç oyuncudan korkutan haber: Kalbi durdu, yoğun bakıma kaldırıldı! Gökyüzünden gelen davetsiz sürpriz misafir masaya konunca ne yapacaklarını şaşırdılar Gökyüzünden gelen davetsiz sürpriz misafir masaya konunca ne yapacaklarını şaşırdılar İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Genç kadını yumruklayıp yardım etmek isteyenlere saldırdı İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Genç kadını yumruklayıp yardım etmek isteyenlere saldırdı TOKİ'nin İstanbul'daki sosyal konut kurası için skandal iddiaya jet açıklama! TOKİ'nin İstanbul'daki sosyal konut kurası için skandal iddiaya jet açıklama! Diyarbakır’da kayıp olarak aranan 3 yaşındaki minik Yazgül boş arazide uyurken bulundu! Diyarbakır’da kayıp olarak aranan 3 yaşındaki minik Yazgül boş arazide uyurken bulundu!
Sahnelerin sevilen ismi Melike Şahin'den büyük sürpriz! Sahnelerin sevilen ismi Melike Şahin'den büyük sürpriz! Dünya'da sadece Türkiye'de yaşayan eşsiz canlının göçü için 7/24 nöbet başladı! Dünya'da sadece Türkiye'de yaşayan eşsiz canlının göçü için 7/24 nöbet başladı! Ehliyetsiz trafik canavarının park oyununu polis dronu bozdu! Ehliyetsiz trafik canavarının park oyununu polis dronu bozdu! İstanbul'da intikam siparişi isyan ettirdi: ''Sinirden oturup yedim!'' İstanbul'da intikam siparişi isyan ettirdi: ''Sinirden oturup yedim!'' Bahara veda edin! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağışlar geri geliyor Bahara veda edin! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağışlar geri geliyor Müjdat Gezen’den Ahmet Hakan’a çok sert ''vantilatör'' yanıtı: Sahneden boş koltuğa konuştu! Müjdat Gezen’den Ahmet Hakan’a çok sert ''vantilatör'' yanıtı: Sahneden boş koltuğa konuştu! Paylaşımları tepki çeken AK Partili Furkan Bölükbaşı'na haciz yağmuru! Paylaşımları tepki çeken AK Partili Furkan Bölükbaşı'na haciz yağmuru! Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sürpriz iddia: AK Parti sandığa rötar mı yaptıracak ? Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sürpriz iddia: AK Parti sandığa rötar mı yaptıracak ? Berdan Mardini'den ''deli misin'' diyenlere inat memleketi Mardin'e 10 milyon dolarlık çılgn yatırım Berdan Mardini'den ''deli misin'' diyenlere inat memleketi Mardin'e 10 milyon dolarlık çılgn yatırım Ekranların sevilen dizisi için karar verildi: Sezon finali belli oldu, yeni sezon yolda! Ekranların sevilen dizisi için karar verildi: Sezon finali belli oldu, yeni sezon yolda!