Kuzey Marmara Otoyolu'nda akılalmaz kaza: Güvenlik önlemi alan görevlileri ezdi!

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde dehşet anları yaşandı. Başka bir kazaya müdahale etmek için emniyet tedbiri alan otoyol çalışanlarına, kontrolden çıkan bir otomobil çarptı. 2 görevli ve 1 yolcunun yaralandığı kazada, bir personelin durumunun ağır olduğu bildirildi. Güvenlik kameralarının kaydettiği o görüntülerde, otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra görevlileri nasıl savurduğu net bir şekilde görülüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Akyazı mevkiinde meydana gelen kazada, emniyet şeridinde güvenlik önlemi alan otoyol çalışanları adeta can pazarını yaşadı. Kontrolden çıkarak savrulan bir otomobil, bariyerleri aşıp iki görevliye çarptı. Olay, 22 Nisan Çarşamba günü Ankara istikametinde seyreden 25 yaşındaki E.T. idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başladı. Maddi hasarlı bir kaza için yolda güvenlik şeridi oluşturan ve dubalama yapan Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) çalışanları M.G. (40) ve R.K. (45), arkalarından gelen tehlikeyi fark edemedi. Bariyerler Bile Durduramadı Sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 ZK 1144 plakalı araç, en sol şeritten hızla savrularak tüm şeritleri enine geçti. Önce sağdaki çelik bariyerlere çarpan otomobil, çarpmanın şiddetiyle savrularak o sırada görev başında olan iki personele çarptı. Bir Görevlinin Durumu Kritik İhbar üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan yolcu Z.K. ile KMO çalışanları M.G. ve R.K. yaralandı. Sakarya’daki hastanelere kaldırılan yaralılardan otoyol çalışanı M.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Dehşet Anları Kamerada Otoyolun güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kayıtlarda; kontrolden çıkan aracın otoyol üzerinde fırıldak gibi döndüğü, bariyerlere vurduktan sonra hiçbir fren izi bırakmadan yol kenarındaki görevlileri altına aldığı görülüyor. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, sürücü E.T.’nin ifadesine başvurulduğu bildirildi. İHA