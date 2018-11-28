Kuzey Marmara Otoyolu'nda facia, ölü ve yaralılar var !

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden 7 nolu viyadükte, beton blok montajı sırasında çökme meydana geldi. Blokla birlikte 30 metreden düşen 5 işçi enkazın altında kaldı.

İşçilerden ikisinin cansız bedenine ulaşıldığı, birinin de ağır yaralı olarak enkaz altından çıkarıldığı bilgisi var.

Çökme, viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada gerçekleşti.

30 METREDEN DÜŞTÜ

Yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan viyadükte çalışan işçiler düşerek enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalan işçi sayısının 5 olduğu belirtiliyor.

İhbar üzerine olay 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İşçilerin enkazın altından çıkarılması için çalışma sürüyor.

1 İŞÇİ İLE TEMAS KURULDU

Bölgeye ayrıca İstanbul ve Kocaeli ile ilçelerinden itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri de sevk edildi. Enkaz altında kalan işçilerin kurtarılması için enkazdaki beton bloklardaki demirler kaynak makineleri ile kesilerek betonlar kaldırılmaya başlandı. Enkaz altında kalan 1 işçi ile temas kurulduğu öğrenilirken, kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki zeminin çok engebeli ve çamur olduğu, ekiplerin bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği de bildirildi.

KOCAELİ VALİSİ AKSOY: BİR İŞÇİNİN BİLİNCİ AÇIK BİLGİSİ VAR

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, arama- kurtarma çalışmalarının çok titiz bir şekilde sürdüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu 10.55 sıralarında meydana gelen kaza. Arama kurtarma ekipleri, AFAD, 112 ve itfaiyemiz olay yerinde. AKUT ekiplerimiz olay yerinde kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Henüz kesin olmamakla birlikte enkaz altında 4 işçimizin olabileceği yönünde bilgiler var. Şu anda kurtarma çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Umarım enkaz altından sağ olarak bu işçilerimizi kurtarırız. İlk bilgilere göre viyadük çalışması sırasında, beton bloğun yerleştirilmesi aşamasında kaza meydana geliyor. Nedenleri konusu tabii teknik incelemeden sonra netleşir. Şu aşamada söyleyeceğimiz bilgiler çok doğru olmaz. İnceleme yapıldıktan sonra daha sağlıklı bilgilere ulaşmış olacağız. İşçilerden bir kişiyle bilinci açık olduğu ve konuşulduğuna dair bilgimiz var ama bunlar ön bilgiler. Henüz daha somut bilgi ve sayı konusu arama kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak. İnşallah arama kurtarma çalışmalarımız olumlu bir neticeyle sonuçlanır. Bütün imkanlar kullanılarak arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. En kısa zamanda onların kurtarılması yönünde çalışmalar devam edecek. Aldığımız bilgilere göre beton bloğun çok ağır olması nedeniyle onun doğrudan kaldırılması biraz zor olması bakımından, beton blok parçalanarak kaldırılma yöntemi tercih edildi arama kurtarma ekiplerimiz tarafından. Ve şu anda o çalışma devam ediyor."

Facianın ilk görüntüleri / Foto-Galeri

'EN BÜYÜK VİYADÜKLERDEN BİRİ'

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 4 işçiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Elim bir kaza oldu. Türkiye'nin en büyük viyadüklerinden bir tanesi. Kalıplardan biri çökmesiyle işçiler de düşüp, beton blok altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Beton bloklar kırılıyor, kırılması biraz zaman alacak. İnşallah can kaybı olmadan kurtarmayı diliyoruz. Köprülerde, viyadüklerde uzun bloklar vardır ancak bu öyle değil. Bu sistem farklı bir sistem. İki kolon arasında, beton dökülüyor, kuruyor, 1-2 metre daha yürüyor. Ortada buluşup iki blok arasındaki bağlantıyı sağlıyorlar. Kalıpta bir bağlantı hatası olabilir, teknik hatadan kaynaklanan bir şey. Yoksa viyadükün normalde çökmemesi lazım. Artık son noktaya gelmişlerdi, son aşamaya yaklaşmıştı, bitmiş olacaktı" diye konuştu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gebze'de yol çalışması sırasında yaşanan kaza ile ilgili iki müfettiş görevlendirdiğini ve olayla ilgili incelemenin başlatıldığını duyurdu.

İnşaat İşçileri Sendikası'ndan açıklama

İnşaat işçileri olarak ölüm, yaralanmak, sakat kalmak gibi durumlarla her an iç içe geçebilen bir durumda olduklarının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnşaat patronlarının malzemeden çalarak iş yaptıkları, gerek işçilerin gerekse gelecekte o mekanları kullanacak halkın can güvenliklerini hoyratça yok saydıkları ve bu konuda hiçbir denetim ve kontrole tabi olmadıkları Türkiye’de; bu sefer de viyadük inşaatında yaşanan çökmede en az beş işçi arkadaşımız enkaz altında kaldı.

Olay, Gebze Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında yapılan 7 nolu viyadük inşaatında meydana geldi. Viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada çökme oldu. Yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan viyadükte çalışan ve ilk bilgilere göre 5 işçi, düşerek enkazın altında kaldı.

Çalışırken ölmeyi, yaralanmayı, sakat kalmayı “fıtrat” olarak tanımlayan bir siyasi anlayışın yarattığı sonuç bu oluyor. Bu gerçek bizim örgütsüzlüğümüzle birleşerek gerçek bir kıyımın nedeni oluyor.

Bunu biliyoruz.

Patronların işçi arkadaşlarımızın kanına sudan ucuz muamele yapmasına, onları denetlemekle görevli kurumların tüm bu olup bitene fiilen ortak olmasına, örgütlenerek izin vermeyeceğimizi bir kez daha yineliyoruz."

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy Liman bağlantısını sağlayan kesiminde yer alan V07 Viyadüğünün Güney tarafında son orta ayağındaki başlık kirişinde, devam eden beton imalatı sırasında henüz tespit edilemeyen nedenlerle taşıyıcı kalıp çökmüştür. Kazada, çalışmaları sürdüren muhtemelen 4 işçi çöken kalıp ile beraber zemine düşmüştür. Kazanın nedenleri ile ilgili incelemelerde başlatılmıştır." denildi.