Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci faza
İstanbul Sancaktepe'de iki TIR'ın çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti.
İstanbul Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkisinde aynı yönde seyreden iki tır çarpıştı. Kazada sürücülerden birinin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Polis ve itfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
İHA
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