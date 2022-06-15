  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci faza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci faza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci faza

İstanbul Sancaktepe'de iki TIR'ın çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti.

İstanbul Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkisinde aynı yönde seyreden iki tır çarpıştı. Kazada sürücülerden birinin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

İHA

Etiketler sancaktepe tır kaza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Demet Akalın'ın mayolu havuz başı paylaşımında dikkat çeken ayrıntı
AK Parti'den asgari ücret zammı için bir açıklama daha
''AK Parti'nin kalesi'' diye bilinen ilimizden yürek yakan manzara
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı için dikkat çeken açıklama
Gelire endeksli senet getirisi GES bugün başlıyor! İşte hesaplama formülü ve örnek hesap
Sosyal medya profesörün sözlerini konuşuyor: Binlerce erkek kız olmak için bekliyor
Seyyar satıcı kadını darbeden saldırgana kafa attı
Müjde dediler ''fos'' çıktı! Milyonların 3600 ek gösterge hevesi kursağında kaldı
İki kız kardeş eli bıçaklı Suriyeli tacizciyi böyle ifşa etti
Özel harekat polisi lojmanda dehşet saçtı: 3 ölü