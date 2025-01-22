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KYK yurdunun banyosunda ölü bulundu

KYK yurdunun banyosunda ölü bulundu
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Sivas'ta üniversite öğrencisi kaldığı KYK yurdundaki banyoda ölü bulundu.

Olay, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisindeki İzzettin Keykavus KYK Erkek Öğrenci Yurdunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisi E.Ö.’ten haber alamayan yakınları, durumu 112’ye bildirdi. Yurda giden polis ekipleri, yetkililerle girdikleri odada Ö.’yü banyoda hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede E.Ö.’nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Ö.’nün cansız bedeni otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Morguna kaldırıldı.

E.Ö.’ün akşam yemeğinin ardından odasına çıktığı, bir daha görülmediği belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA

Etiketler Sivas üniversite öğrencisi banyo kyk yurdu
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