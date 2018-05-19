Laf attıkları genç kadın polis memuru çıkınca...

İstanbul Bahçelievler’de Kocasinan polis karakolunda görev yapan polis memuru Gamze Ö., 25 Mayıs 2017 günü mesai bitiminde evine gitmek için karakoldan çıktı.

Sözcü gazetesinden Şeyma Ulusoy'un haberine göre polis memuru Gamze Ö., hemen karakolun yakınında bulunan otobüs durağında beklemeye başladı. O sırada Şirinevler istikametine doğru yol alan bir özel araç otobüs durağına yanaştı.

Aracın sağ ön tarafında oturan şahıs camdan kafasını uzatarak, durakta bekleyen Gamze Ö'ye hitaben, “Boş musun, gelsene” diyerek laf attı. Gamze Ö. de “Gelin karakola gidelim” şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine araç uzaklaşarak gözden kayboldu.

BU KEZ BİR KADIN GELİP LAF ATTI

Birkaç dakika sonra da durağa doğru yaklaşan 25 yaşlarında bir genç kadın otobüs durağına doğru gelip hâlâ otobüs beklemekte olan Gamze Ö'ye “Gel” diye el işareti yaptı.

Gamze Ö.’nün kendisine el işareti yapan kadına “Bana mı diyorsun” diye sorması üzerine ise genç kadın “Hadi gelmiyor musun bizimle, sen boş değil misin? Hadi gel takılalım.” dedi.

İKİ TACİZCİNİN BİRLİKTE OLDUĞUNU ANLADI

Bu sırada polis memuru az önce kendisine laf atılan aracın ileride park halinde beklediğini fark ederek “Gelin ben sizi gezdireyim karşıda karakol var” dedi ve polis kimliğini gösterdi. Laf attıkları kadının polis olduğunu fark eden genç kadın geri giderken “Ne var bunda biz de polisiz, burada uyuşturucu konusuyla ilgili uygulama yapıyoruz.” diye cevap verdi.



Bunun üzerine polis memuru Gamze Ö., uzaklaşmaya çalışan genç kıza polis kimliğini göstermesini isteyince genç kız, “Of ya polisiz işte ya. Adım Ebru yaz bir yere sor” diyerek beklemekte olan araca bindi.

GENÇLERE KİMLİK SORDU AMA KAÇTILAR!

Gamze Ö. de araca yaklaştığında az önce kendisine laf atan şahsın araçta olduğunu görünce şahıslara kimliklerini sordu. Araçtakiler ise gaza basarak oradan uzaklaştı.

BAŞKASININ SUÇUNU ÜSTLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Aracın plakasını alan polis memuru Gamze Ö., kendisine laf atan iki gençten de şikayetçi oldu. Plakadan yola çıkan polis kısa sürede Ahmet A. ve Ebru T.’nin kimliklerini tespit ederek karakola ifadeye çağırdı. İki genç polise verdikleri ifadelerinde amaçlarının şaka yapmak olduğunu, pişman olduduklarını söylediler, İfadelerinin ardından iki şüpheli serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılan soruşturmanın ardından Ahmet A. hakkında ‘Cinsel taciz' suçundan 4 buçuk yıla kadar, başkasının yerine suçu üstlenen Ebru T. için de ‘Kamu Görevini Usulsüz Üstlenme' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 15.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesine gelmeyen iki sanık hakkında zorla getirilme kararı çıkartılarak duruşma ileri bir tarihe ertelendi.