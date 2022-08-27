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Lastiği patlayan kamyonet takla attı: Ölü ve yaralılar var

Lastiği patlayan kamyonet takla attı: Ölü ve yaralılar var

Çorum'da lastiği patlayan kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Çorum’da Salih M. (30) idaresindeki plakalı kamyonet, Çorum-Ankara Karayolu Sazdeğirmeni mevkisinde arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

İhbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile kamyonette bulunan Kadir A., İsmail S. Ramazan U.ve Mahmut Ö. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ramazan U., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA

Etiketler çorum kamyonet takla lastik patlaması trafik kazası
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