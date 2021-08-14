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Latif Doğan’ın düğün salonu yandı

Latif Doğan’ın düğün salonu yandı

Küstüm şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan türkücü Latif Doğan’ın Adıyaman’daki düğün salonunda yangın çıktı.

Yangın, Erdemoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Besni- Gaziantep yolu üzerinde bulunan türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonundan duman ve alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

 Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından düğün salonu içerisinde bulunan ahşap kafeterya, müdüriyet ve mutfak bölümünde çıkan yangını 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Soğutma işleminin devam ettiği düğün salonunda yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Etiketler latif doğan yangın düğün düğün salonu
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