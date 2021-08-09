Libyalı emlakçı cinayetinin altından yasak aşk çıktı

İstanbul Esenyurt'ta Libya uyruklu emlakçının öldürülmesiyle ilgili olayın altından yasak aşk çıktı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Esenyurt'ta Libya uyruklu emlakçı Yunus Tahir Muhammed B. (52)'nin öldürülmesi ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı. B.'nin eşi Asma Saed Abdullah Z. (39)'nin gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Afganistan uyruklu Ahmer R.(32) ve Qammaruddin Q.(33) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonra siteden çıktıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde 12 Haziran saat 04.30 sıralarında yaşanan olayda Libya uyruklu emlakçı Yunus Tahir Muhammed B.(52) kapısına gelen 2 kişi tarafından karın boşluğuna aldığı bıçak darbesi ile öldürüldü. Olay anında evde bulunan eşi Asma Saed Abdullah Z. (39) polis ekiplerine haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Asma Saed ilk ifadesinde eşini öldürenleri görmediğini ifade etti.

SİTEYE KARISININ KARTIYLA GİRMİŞLER



Polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyince B.'nin ölümüyle ilgili olabilecek 2 şüpheli tespit etti. Şüphelilerin siteye kiralık araçla geldikleri ve siteye güvenlik kartı ile giriş yaptıkları belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelilelerin, kartı B.'nin eşinden aldıkları belirlendi. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipler, güvenlik kamerası incelemesinin ardından İki şüphelinin 7 ayrı ticari taksi değiştirdikleri tespit etti. Kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz cuma günü Zeytinburnu, Esenyurt ve Beylikdüzü'ne yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında B.'nin eşi Asma Saed Abdullah Z.'nin de bulunduğu Afganistan uyruklu Ahmer R., Qammaruddin Q., Y.Ç. , A.Z. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden B.'nin eşi Z. ve onunla gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Ahmer R. ve Qammaruddin Q., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

DHA