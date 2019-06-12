Linç edilmek istenen tacizcinin suç dosyası kabarık çıktı

Olay, 8 Haziran'da Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, küçük kız çocuğunun taciz edildiğini görenler, polisi aradı. Korkan şüpheli ise apartmana gizlendi. Mahalle sakinleri şüpheliyi gizlendiği yerden çıkarıp, dövmeye başladı. Olay yerine gelen polisler, şüpheliyi linçten kurtardı.

Yusuf T. olduğu belirlenen şüphelinin, 'cinsel istismar,' 'yaralama', 'tehdit' gibi farklı suçlardan 26 ayrı sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Taciz suçlamalarını kabul etmeyen Yusuf T. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



