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Lise müdür yardımcısına kanlı pusu: Arabasında başından vuruldu

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evinin önünde otomobile binen lise müdür yardımcısı M.Ç. (45), başından vurularak öldürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’nde müdür yardımcısı olan M.Ç., saat 09.00 sıralarında okula gitmek için evinden çıkarak caddede park halinde olan kendisine ait otomobile bindi. Ç. emniyet kemerini taktığı sırada, kendisini bekleyen şüpheli aracın yanına gelerek Ç.’ın başına tabanca ile 1 el ateş etti. M.Ç., kanlar içerisinde kalırken, şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak M.Ç., doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evinin önünde otomobile binen lise müdür yardımcısı M.Ç. (45), başından vurularak öldürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin olaydan bir saat önce M.Ç.’ın evinin yakınında beklediği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evinin önünde otomobile binen lise müdür yardımcısı M.Ç. (45), başından vurularak öldürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Etiketler Kocaeli lise müdür yardımcısı
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