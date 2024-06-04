  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Lise öğrencilerinin kavgası kanlı bitti

Lise öğrencilerinin kavgası kanlı bitti

Lise öğrencilerinin kavgası kanlı bitti
Güncelleme:

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Silvan ilçesi Yüksek Mahallesi'ndeki İMKB Borsa İstanbul Hacı Reşat Balyen Anadolu Lisesi'nin yanında meydana geldi. Lise öğrencileri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Öğrencilerin ağabeylerinin de dahil olduğu kavgada G.S. ile tarafları ayırmaya çalışan E.B., M.S. ve M.B. bıçakla yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Durumu ağır olan ve Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen G.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili N.Ö., O.S. ve B.S. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

Etiketler diyarbakır lise öğrencisi kavga
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Canlı yayında ''Meral Akşener AK Parti’ye katılacak'' Canlı yayında ''Meral Akşener AK Parti’ye katılacak'' Cehennemin dünyadaki kapısı açıldı: Dev yanardağ faaliyete geçti Cehennemin dünyadaki kapısı açıldı: Dev yanardağ faaliyete geçti Türkiye'nin ''hanımağası''na silahlı saldırı Türkiye'nin ''hanımağası''na silahlı saldırı Alkollü trafik canavarı ters yöne daldı, ortalık savaş yerine döndü Alkollü trafik canavarı ters yöne daldı, ortalık savaş yerine döndü Babasının otomobilde bıraktığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Babasının otomobilde bıraktığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Çakarlı araçlar trafikten men edilecek Çakarlı araçlar trafikten men edilecek Otomotiv devlerinden skandal ''hile'' itirafı: Milyonlarca aracın sevkiyatı durduruldu Otomotiv devlerinden skandal ''hile'' itirafı: Milyonlarca aracın sevkiyatı durduruldu Çöpten kadın cinayeti çıktı: Çuvala koyup atmışlar Çöpten kadın cinayeti çıktı: Çuvala koyup atmışlar Diyarbakır'da kayyum gerginliği: Polise taşla saldırdılar Diyarbakır'da kayyum gerginliği: Polise taşla saldırdılar Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya FETÖ ve Adnan Oktar suçlaması Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya FETÖ ve Adnan Oktar suçlaması