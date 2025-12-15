Lise öğrencisi 3'üncü kattan düştü

  1. Anasayfa
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğitim gördüğü lisenin 3'üncü katındaki penceresinden düşen 15 yaşındaki öğrenci, ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde İzmit'e bağlı Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi’ndeki Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Lise öğrencisi D.T., henüz bilinmeyen nedenle okulun 3’üncü katının penceresinden düşerek ağır yaralandı. Okul idaresinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.T., sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan D.T.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, okul idaresinin kararıyla öğrenciler evlerine gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

DHA

