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Lise öğrencisi, öğretmenin evinde ölü bulunmuştu! İfadesi ortaya çıktı

Lise öğrencisi, öğretmenin evinde ölü bulunmuştu! İfadesi ortaya çıktı
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Antalya'da lise öğrencisi bir genç, ziyarete gittiği Almanca öğretmeninin evinde yarı çıplak halde ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi gözaltına alındı. Öğretmenin ifadesinde, ''Telefonla arayıp, bana gelmek istediklerini söylediler. Ben de eve davet ettim. Ancak, kimsenin ölümünden sorumlu değilim'' dediği öğrenildi.

Antalya'da Yiğit K., 5 arkadaşıyla birlikte 21 Ekim saat 01.30 sıralarında Almanca öğretmeni H.G.'nin evine gitti. İlerleyen saatlerde öğretmen H.G., K. ve arkadaşları iddiaya göre uyuşturucu hap aldı. Bir süre sonra gruptan 3 kişi evden ayrıldı, K. ve 2 arkadaşı ise kaldı.

EVDEKİLERİN UYUŞTURUCU KULLANDIĞI BELİRLENDİ
Saat 09.00 sıralarında uyanan H.G., öğrencisi Yiğit K.'yi uyandıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, evdeki incelemede, K.'nin üstünün çıplak, evin temizlenmiş olduğunu belirledi. H.G. ile diğer 5 kişi, gözaltına alınarak Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gençlerden birinin polise verdiği ifadede, olayın gerçekleştiği saatlerde evdeki herkesin uyuşturucu madde kullandığını belirttiği öğrenildi.

"KİMSENİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU DEĞİLİM"
İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen ve uyuşturucu hapı herkesin kendisinin aldığını söyleyen H.G., "Telefonla arayıp, bana gelmek istediklerini söylediler. Ben de eve davet ettim. Ancak, kimsenin ölümünden sorumlu değilim" dedi.

6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Kan örnekleri ve ifadeleri alınan Almanca öğretmeni H.G. ile K.'ın 5 arkadaşı, dün sabah saatlerinde Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Etiketler antalya öğretmen öğrenci
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