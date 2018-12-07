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  4. 07 Aralık 2018 13:46

Lise öğrencisinin feci ölümü

İstanbul'da arkadaşlarıyla uyuşturucu deneyen gencin sonu felaketle bitti.

Lise öğrencisinin feci ölümü
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İstanbul Bakırköy'de arkadaşlarıyla buluştuktan sonra ilk kez yemekte uyuşturucu deneyen lise öğrencisi eve geldiğinde kendisini iyi hissetmediğini anne ve babasına söyledi.

Olay, İstanbul Bakırköy'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi.

İddiaya göre Serhat S. isimli kişi ailesiyle önce akşam yemek yedi. Ardından ailesinin yanından ayrılan genç arkadaşlarıyla buluştu. Bu sırada bir arkadaşının kullandığı uyuşturucu maddeyi merak eden Serhat S., ilk defa uyuşturucuyu denedi. Kullandığı uyuşturucu sonrasında kendini iyi hissetmeyen S., arkadaşlarının yanından ayrılarak Ataköy'de bulunan evine geldi.

10. KATTAN DÜŞTÜ

Bina girişinde çocuklarını ayaklarında ayakkabı ve çorap olmayan çocuklarını gören anne ve babası çocuğa neden bu durumda olduğunu sordu. Serhat S., annesine uyuşturucu kullandığını ve kendini iyi hissetmediğini söyledi. Anne ve baba çocuklarını alarak 10. katta bulunan evlerine çıkardı ve konuşmaya başladı. Bu sırada kullandığı uyuşturucu maddenin etkisinde bulunan lise öğrencisi, anne ve babasına kedisinin düştüğünü ve nasıl düştüğünü göstermek istediğini söyledi. Bu sırada cama gelen Serhat S., dengesini kaybederek aşağıya düştü ve hayatını kaybetti.

TAKSİCİ TUTUKLANDI

Talihsiz çocuğun ölümünden sonra polis ekipleri inceleme başlatarak Serhat S.'nin yemek yediği arkadaşlarını sorguya aldı. Bu sırada uyuşturucu maddeyi kullanan arkadaşı uyuşturucu maddeyi bir korsan taksi şoföründen aldığını söyledi. Bunun üzerine yakalanarak gözaltına alınan korsan taksi şoförü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan lise öğrencisinin apartmandaki son görüntüleri de ortaya çıktı. Genç apartmanda yürürken görülüyor.

DHA

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