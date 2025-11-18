Lisede kadınlar tuvaletine gizli kamera koyan şüpheli öğretmen böyle yakalanmış

  1. Anasayfa
Adana'da çalıştığı lisenin kadınlar tuvaletine gizli kamera yerleştiren ve şikayet sonrası tutuklanan öğretmen E.İ.'nin, okul yönetimi tarafından tespit edilip, adli mercilere ihbar edildiği ortaya çıktı.

Olay, 24 Ekim'de kentteki bir özel lisede meydana geldi. İddiaya göre; idari binada öğretmenlerin kullandığı kadınlar tuvaletine giren bir öğretmen, gider mazgalında bir gizli kamera bulunduğunu fark edince okul yönetimine bildirdi. Konuyla ilgili inceleme başlatan yönetim, kamerayı görsel sanatlar öğretmeni E.İ.'nin yerleştirdiğini tespit etti. E.İ.'nin görevine son veren yönetim, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası E.İ., gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Emniyetteki ifadesinde; okulun idari binasındaki kilitli kadın öğretmenler tuvaletine kamera yerleştirdiğini itiraf eden E.İ., bazı öğretmenlerin kendisi hakkında dedikodu yapıp yapmadıkları merak ettiği için kamera yerleştirdiğini söyledi. E.İ. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaysa hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ'

Konuya ilişkin okuldan yapılan açıklamada, "Söz konusu olay, yönetim binasının kadınlar tuvaletinde, okul çıkışının ardından meydana gelmiştir. E.İ. tarafından gizlice yerleştirildiği belirlenen kameranın fark edilmesi üzerine derhal işten çıkarma ve şikayet işlemleri yapılmıştır. Tespitlerimize göre kameranın sadece 15 dakika kayıt aldığı, kayıtlarda da herhangi bir uygunsuz görüntü bulunmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca sosyal medyada yer alan söz konusu olayın 2019 yılından bu yana devam ettiği ve görüntülerin yurt dışına satıldığı iddiaları tamamen asılsızdır. Konu yargıya intikal etmiştir ve sürecin sonuna kadar takipçisiyiz. Olayı kurgulayanların, haberi çarpıtarak yayanların, gerçeğinden uzak bir şekilde yayın yapanlar tespit edilmiştir ve gereken hukuki süreç başlatılmıştır" dedi. Açıklamada ayrıca E.İ.'nin okul yönetimi tarafından ihbar edildiği, şikayetçi olmak isteyen öğretmenlere de avukatlık desteği verildiği belirtildi. (DHA)

 

