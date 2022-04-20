Lisede kanlı kavga: 1 ölü

Sakarya'da bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavgada yere düşüp yaralanan genç, hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yörükler Mahallesi'ndeki Geyve Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Marangozluk Bölümü öğrencisi Enes İ. (17) ile N.Ş. arasında öğle teneffüsünde okul bahçesinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve diğer öğrencilerin de karıştığı olayda, İ. yere düştü.

Okulda arkadaşıyla kavga eden Enes İ. hayatını kaybetti.



BİR ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

Başını mermere çarparak ağır yaralanan İ., kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İ.'ın işitme engelli ve kaynaştırma öğrencisi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili öğrenci N.Ş'yi gözaltına aldı.

Öte yandan çocuğun arkadaşları ile olayı haber alarak okula gelen ailesi sinir krizi geçirdi.