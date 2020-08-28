Lisede skandal! Engelli öğretmen kendisine sıcak çay fırlatan müdürden şikayetçi oldu

İddiaya göre, Seyhan ilçesinde bulunan bir lisenin müdürü M.G., okulun felsefe öğretmeni engelli M.İ.K. ile tartışmalarının ardından sıcak çay bulunan kupayı fırlattı. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.İ.K.'nin sırtında birinci derece yanık oluştu. M.İ.K., polise giderek okul müdürü M.G. hakkında şikayetçi oldu.

"BARDAĞI FIRLATMADIM, ELİMDEN DÜŞTÜ"

Okul müdürü M.G.'nin ise polise verdiği ifadesinde, “Bardağı fırlatmadım. Elimden düştü. Bana iftira atıyor. İddiaları kabul etmiyorum” dediği öğrenildi.