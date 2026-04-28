Lisede skandal taciz iddiası: Öğrencilerin ifadeleri hayrete düşürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir lisede görev yapan öğretmenin öğrencilere yönelik taciz içerikli ifadeler kullandığı iddia edildi. Bazı veliler şikayetçi olurken, öğretmenin ders programında değişikliğe gidildiği öğrenildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir lisede görev yapan edebiyat öğretmeni hakkında taciz iddiası ortaya atıldı. Öğrenci beyanları ve veli şikayetlerinin ardından okul yönetiminde süreç başlatıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet’in haberine göre, okul kaynakları iddialara ilişkin sürecin doğrulandığını ve olayın resmi tutanaklara yansıdığını belirtti. Bir kısım velinin ise konuyu savcılık makamlarına taşıdığı öğrenildi.

"Beni tahrik ediyorsun"

Jandarmaya ifade veren bir öğrenci, öğretmenin bir sınıf arkadaşına yönelik “beni böyle tahrik ediyorsun” ifadesini kullandığını öne sürdü. Aynı beyanda söz konusu ifadenin sınıf ortamında kullanıldığı ve öğrenciler arasında rahatsızlık yarattığı iddia edildi. Öğrenci ifadesinde ayrıca öğretmenin bazı öğrencilerle konuşurken küçümseyici ve sert bir üslup kullandığı, zaman zaman yüksek sesle bağırdığı da öne sürüldü. Tutanakta yer alan beyana göre öğretmenin, bir öğrenciye yönelik cinsellik ve küfürlü ifadeler şeklinde sözler söylediği iddia edildi.

Öğrenci ifadesinde, öğretmenin bir derste şiir okuduktan sonra “kutup ayısının bir adama tecavüz ettiğine dair bir hikâye” anlattığını öne sürdü. Aynı beyanda başka bir derste ise öğretmenin öğrencilere dönerek “Eskiden kıraathanelerde cinsel içerikli filmler izlenirdi” dediği iddia edildi. İfadeye göre öğrenciler, söz konusu konuşmalar sırasında sınıfta huzursuzluk yaşandığını, ancak bazı öğrencilerin tepki vermekten çekindiğini belirtti. Veliler, öğrencilerin yaş grubuna uygun olmadığı ve edebiyat dersiyle bir ilgisi olmadığı gerekçesiyle söz konusu anlatımların kendilerini rahatsız ettiğini savundu.

Ders programı değiştirildi

Yaşanan olayların ardından bir grup öğrencinin okul yönetimine giderek durumu anlattığı ifade edildi. Edinilen bilgiye göre okul idaresi, konunun resmi olarak değerlendirilebilmesi için velilerden yazılı dilekçe talep etti. Bazı velilerin okul yönetimine ayrı ayrı başvurduğu, bazı velilerin ise toplu şekilde şikayet dilekçesi sunduğu öğrenildi. İddiaların ardından söz konusu öğretmenin bazı sınıflarda derslere girmemesi için program değişikliğine gidildiği öğrenildi. Eğitim sürecinin aksamaması amacıyla farklı öğretmenlerin görevlendirildiği belirtilirken veliler, çocukların sınav döneminde yaşanan gelişmeler nedeniyle psikolojik olarak etkilendiğini ifade etti.

Gözler İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde

Edinilen bilgilere göre hem veliler hem de okul yönetimi, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturmanın hızla yürütülmesini bekliyor. Süreç kapsamında müfettiş görevlendirilmesi, ilgili öğretmenin savunmasının alınması, öğrenciler ile öğretmenlerin bilgisine başvurulması beklendiği ifade edildi.

