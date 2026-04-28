Lisede skandal taciz iddiası: Öğrencilerin ifadeleri hayrete düşürdü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir lisede görev yapan öğretmenin öğrencilere yönelik taciz içerikli ifadeler kullandığı iddia edildi. Bazı veliler şikayetçi olurken, öğretmenin ders programında değişikliğe gidildiği öğrenildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir lisede görev yapan edebiyat öğretmeni hakkında taciz iddiası ortaya atıldı. Öğrenci beyanları ve veli şikayetlerinin ardından okul yönetiminde süreç başlatıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet’in haberine göre, okul kaynakları iddialara ilişkin sürecin doğrulandığını ve olayın resmi tutanaklara yansıdığını belirtti. Bir kısım velinin ise konuyu savcılık makamlarına taşıdığı öğrenildi.

"Beni tahrik ediyorsun"

Jandarmaya ifade veren bir öğrenci, öğretmenin bir sınıf arkadaşına yönelik “beni böyle tahrik ediyorsun” ifadesini kullandığını öne sürdü. Aynı beyanda söz konusu ifadenin sınıf ortamında kullanıldığı ve öğrenciler arasında rahatsızlık yarattığı iddia edildi. Öğrenci ifadesinde ayrıca öğretmenin bazı öğrencilerle konuşurken küçümseyici ve sert bir üslup kullandığı, zaman zaman yüksek sesle bağırdığı da öne sürüldü. Tutanakta yer alan beyana göre öğretmenin, bir öğrenciye yönelik cinsellik ve küfürlü ifadeler şeklinde sözler söylediği iddia edildi. 

Öğrenci ifadesinde, öğretmenin bir derste şiir okuduktan sonra “kutup ayısının bir adama tecavüz ettiğine dair bir hikâye” anlattığını öne sürdü. Aynı beyanda başka bir derste ise öğretmenin öğrencilere dönerek “Eskiden kıraathanelerde cinsel içerikli filmler izlenirdi” dediği iddia edildi. İfadeye göre öğrenciler, söz konusu konuşmalar sırasında sınıfta huzursuzluk yaşandığını, ancak bazı öğrencilerin tepki vermekten çekindiğini belirtti. Veliler, öğrencilerin yaş grubuna uygun olmadığı ve edebiyat dersiyle bir ilgisi olmadığı gerekçesiyle söz konusu anlatımların kendilerini rahatsız ettiğini savundu.

Ders programı değiştirildi

Yaşanan olayların ardından bir grup öğrencinin okul yönetimine giderek durumu anlattığı ifade edildi. Edinilen bilgiye göre okul idaresi, konunun resmi olarak değerlendirilebilmesi için velilerden yazılı dilekçe talep etti. Bazı velilerin okul yönetimine ayrı ayrı başvurduğu, bazı velilerin ise toplu şekilde şikayet dilekçesi sunduğu öğrenildi. İddiaların ardından söz konusu öğretmenin bazı sınıflarda derslere girmemesi için program değişikliğine gidildiği öğrenildi. Eğitim sürecinin aksamaması amacıyla farklı öğretmenlerin görevlendirildiği belirtilirken veliler, çocukların sınav döneminde yaşanan gelişmeler nedeniyle psikolojik olarak etkilendiğini ifade etti. 

Gözler İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde

Edinilen bilgilere göre hem veliler hem de okul yönetimi, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturmanın hızla yürütülmesini bekliyor. Süreç kapsamında müfettiş görevlendirilmesi, ilgili öğretmenin savunmasının alınması, öğrenciler ile öğretmenlerin bilgisine başvurulması beklendiği ifade edildi.

Cumhuriyet

Arka Sokaklar final mi yapıyor? 20 yıllık ekran efsanesi için karar verildi
Arka Sokaklar final mi yapıyor? 20 yıllık ekran efsanesi için karar verildi
Bahar havasına veda edin... Tüm Türkiye yeniden sağanak yağışların etkisi altına girecek!
Bahar havasına veda edin... Tüm Türkiye yeniden sağanak yağışların etkisi altına girecek!
Ekranların ödüllü güzel ve genç oyuncusu dev kadrolu diziyle anlaştı
Ekranların ödüllü güzel ve genç oyuncusu dev kadrolu diziyle anlaştı
Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edilen yalının sahibi ortaya çıktı
Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edilen yalının sahibi ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: ''Savcıya her şeyi anlatırım''
Gülistan Doku soruşturmasında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: ''Savcıya her şeyi anlatırım''
Cem Bölükbaşı ile aşkı bittiği iddia edilen Cemre Baysel'den dikkat çeken aşk hayatı açıklaması
Cem Bölükbaşı ile aşkı bittiği iddia edilen Cemre Baysel'den dikkat çeken aşk hayatı açıklaması
Afra Saraçoğlu hakkında bomba aşk iddiası! Kopenhag tatilindeki sır isim ortaya çıktı!
Afra Saraçoğlu hakkında bomba aşk iddiası! Kopenhag tatilindeki sır isim ortaya çıktı!
Fenerbahçe'de Tedesco sonrası teknik direktör adayları belli oldu
Fenerbahçe'de Tedesco sonrası teknik direktör adayları belli oldu
Kabe'de Hacılar Hu Der Allah Celal Karatüre'ye tepki çeken polis koruması! Kabe'de Hacılar Hu Der Allah Celal Karatüre'ye tepki çeken polis koruması! Antalya-Londra uçağı karıştı: ''Polis ve ambulans istiyoruz, çabuk gelin'' Antalya-Londra uçağı karıştı: ''Polis ve ambulans istiyoruz, çabuk gelin'' Bahar havasına veda edin... Tüm Türkiye yeniden sağanak yağışların etkisi altına girecek! Bahar havasına veda edin... Tüm Türkiye yeniden sağanak yağışların etkisi altına girecek! Yunanistan'da 89 yaşındaki katil dehşet saçtı: Çok sayıda ölü var! Yunanistan'da 89 yaşındaki katil dehşet saçtı: Çok sayıda ölü var! Fenerbahçe'de Tedesco sonrası teknik direktör adayları belli oldu Fenerbahçe'de Tedesco sonrası teknik direktör adayları belli oldu Tarlaların sarı altınında turfanda hasat başladı: Tarla fiyatı geçen sene ile aynı kaldı! Tarlaların sarı altınında turfanda hasat başladı: Tarla fiyatı geçen sene ile aynı kaldı! Gülistan Doku soruşturmasında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: ''Savcıya her şeyi anlatırım'' Gülistan Doku soruşturmasında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: ''Savcıya her şeyi anlatırım'' Afra Saraçoğlu hakkında bomba aşk iddiası! Kopenhag tatilindeki sır isim ortaya çıktı! Afra Saraçoğlu hakkında bomba aşk iddiası! Kopenhag tatilindeki sır isim ortaya çıktı! Fenerbahçe seçime gidiyor! Tarih belli oldu Fenerbahçe seçime gidiyor! Tarih belli oldu Arka Sokaklar final mi yapıyor? 20 yıllık ekran efsanesi için karar verildi Arka Sokaklar final mi yapıyor? 20 yıllık ekran efsanesi için karar verildi
Tutuklama kararını duyunca 2'nci kattan atladı! Tutuklama kararını duyunca 2'nci kattan atladı! Akaryakıtta büyük zam! Benzin ve motorinde çifte zam pompa fiyatlarına yansıdı! Akaryakıtta büyük zam! Benzin ve motorinde çifte zam pompa fiyatlarına yansıdı! Cem Bölükbaşı ile aşkı bittiği iddia edilen Cemre Baysel'den dikkat çeken aşk hayatı açıklaması Cem Bölükbaşı ile aşkı bittiği iddia edilen Cemre Baysel'den dikkat çeken aşk hayatı açıklaması Şehir merkezine inen domuz dehşet saçtı: Yaralılar var! Şehir merkezine inen domuz dehşet saçtı: Yaralılar var! Ekranların ödüllü güzel ve genç oyuncusu dev kadrolu diziyle anlaştı Ekranların ödüllü güzel ve genç oyuncusu dev kadrolu diziyle anlaştı Kayıp olarak aranan kadının cesedi su kuyusunda bulundu Kayıp olarak aranan kadının cesedi su kuyusunda bulundu Özelleştirilerek 113 TL ücret alınacağı iddia edilen çevre yolu için resmi açıklama geldi Özelleştirilerek 113 TL ücret alınacağı iddia edilen çevre yolu için resmi açıklama geldi Son seçim anketi açıklandı: AK Parti ve CHP seçmenlerinin tercihlerindeki değişim ortaya çıktı Son seçim anketi açıklandı: AK Parti ve CHP seçmenlerinin tercihlerindeki değişim ortaya çıktı Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edilen yalının sahibi ortaya çıktı Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edilen yalının sahibi ortaya çıktı