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  4. 19 Ekim 2018 14:01

Liseli genç kıza öz baba tecavüzü okulda ortaya çıktı

Kocaeli'de 15 yaşındaki M.T. öz babasının istismarına uğradı. Liseli kız olayı okul arkadaşlarına anlatınca iğrenç gerçek ortaya çıktı. Zanlı tutuklandı

Liseli genç kıza öz baba tecavüzü okulda ortaya çıktı
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Olay, 17 Ekim Çarşamba günü, Gebze ilçesinde meydana geldi. Lise öğrencileri, okul yöneticilerine gidip, sınıf arkadaşları M.T.'ye babası tarafından cinsel istismarda bulunulduğunu söyledi.

OKUL MÜDÜRÜNE SÖYLEDİLER

Bunun üzerine okul yöneticileri de durumu polise bildirdi. M.T., pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, babası A.T.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Polis ekipleri, kız çocuğunun ifadesi doğrultusunda, A.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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