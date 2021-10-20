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Liseli genci öldüren arkadaşı tutuklandı

Liseli genci öldüren arkadaşı tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, okul arkadaşı Boran S.'yi (16) göğsünden bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi Z.K. tutuklandı.

Olay, 18 Ekim saat 14.00 sıralarında Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Değirmendere Mahallesi'nde bulunan Kuşadası Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Z.K. ile 10'uncu sınıf öğrencisi Boran S. okulda bilinmeyen nedenle tartıştı. Okul çıkışında da süren tartışma sonrası Z.K. ile S., şehirlerarası otobüs terminalinde karşılaştı. Burada taraflar arasında kavga çıktı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
Kavga sırasında Z.K., cebinden çıkardığı bıçakla Boran S.'i göğsünden yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Boran S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sonrası kaçan Z. K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Z.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Lise öğrencisi Z.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Etiketler aydın lise öğrencisi cinayet
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