Liseli gencin motosiklet hevesi ölümle bitti

Edinilen bilgiye göre, Eski İl Sağlık Müdürünün oğlu 17 yaşındaki Hasan Ö.'nün kullandığı motosiklet, bugün sabah saatlerinde Burdur Fethiye Karayolu Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde M.T yönetimindeki kamyonla çarpıştı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada lise 10. sınıf öğrencisi Hasan Ö. olay yerinde hayatını kaybederken arkasında bulunan lise öğrencisi 16 yaşındaki Merve T.Y. yaralandı. Ağır yaralanan genç kız olay yerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Hasan Ö.'nün cenazesi morga kaldırılırken, kamyon sürücüsü M.T. ise gözaltına alındı.
İHA