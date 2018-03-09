10 liraya akıllı telefon ! İstanbul'da izdiham yaşandı...
10 liraya akıllı telefon ! İstanbul'da izdiham yaşandı...
İstanbul trafiği kilit ! Ambulans bile gidemedi
İstanbul trafiği kilit ! Ambulans bile gidemedi
Tüyler ürperten olay ! Nehir kenarına bırakılan poşetten çıktı
Tüyler ürperten olay ! Nehir kenarına bırakılan poşetten çıktı
İstanbul’da özel halk otobüsleri kontak kapattı, İETT'den açıklama geldi
İstanbul’da özel halk otobüsleri kontak kapattı, İETT'den açıklama geldi
''Cep''te haksız faturaları e-Devlet'ten sorulayın !
''Cep''te haksız faturaları e-Devlet'ten sorulayın !
Ünlü plajda ücretsiz hizmet müjdesi ! Artık belediye işletecek
Ünlü plajda ücretsiz hizmet müjdesi ! Artık belediye işletecek
Uzmanlar açıkladı: Meğer Whatsapp üzerinden yayılıyormuş !
Uzmanlar açıkladı: Meğer Whatsapp üzerinden yayılıyormuş !
Kuzey Koreli hacker grubu Türkiye'ye saldırdı
Kuzey Koreli hacker grubu Türkiye'ye saldırdı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 09 Mart 2018 15:00

Liseli kız istismar haberi izlerken yaşadığı tacizi annesine anlattı

Zonguldak'ta, lise öğrencisi H.T.'nin televizyonda cinsel istismar haberi izlerken, annesine tacize uğradığını anlatmasıyla tutuklanan Abdurrahman Ş.'nin yargılanmasına başlandı.

Liseli kız istismar haberi izlerken yaşadığı tacizi annesine anlattı
A+ A-

Zonguldak'ta, yaklaşık 3 üç önce meydana gelen olayda, liseli H.T., sosyal medya üzerinden tanıştığı Abdurrahman Ş. ile arkadaşlık kurdu. Genç kızın kendisiyle sevgili olmasını isteyen Abdurrahman Ş., buluştukları sırada H.T.'ye cinsel tacizde bulundu.

Yaşadığını tehdit edildiği için kimseye anlatamayan H.T., bir süre sonra evde annesiyle televizyon izledikleri sırada cinsel istismar haberini gördü. H.T., başından geçenleri annesine anlattı. H.T., ardından annesiyle birlikte karakola giderek, şikayetçi oldu. Açılan soruşturmanın ardından gözaltına alınan Abdurrahman Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Abdurrahman Ş. hakkında, 'basit tehdit' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamalarından 10 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Abdurrahman Ş., tutuklu bulunduğu Gaziantep cezaevinden video konferans sistemiyle katıldı. H.T.'nin katılmadığı duruşmada annesi A.T., hazır bulundu. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Abdurrahman Ş., tahliyesini talep etti. H.T.'nin annesi A.T. ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Abdurrahman Ş.'nin tahliye talebini reddederek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

DHA

öğrenci , cinsel istismar , zonguldak , lise
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM