Liseli kızla ilişkiye girip video çekmiş !

Zonguldak'ta, 16 yaşındaki lise öğrencisi kız M.M. ile cinsel ilişkiye girip video çekerek görüntüleri arkadaşları arasında yaydığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan 17 yaşındaki B.K., 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılırken hükmün açıklanması geri bırakıldı.

B.K., iddiaya göre kız arkadaşı M.M. ile deniz kenarındaki kayalıklarda ilişkiye girip cep telefonuyla video çekti. Bir süre sonra bu görüntünün okulda arkadaşları arasında yayıldığını öğrenen M.M., savcılığa giderek şikayette bulundu. Gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan B.K., 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından yargılandığı Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hakim karşısına çıktı.



Duruşmaya katılan M.M., şikayetçi olduğunu söyledi. B.K. ise savunmasında, M.M.'nin isteği ile ilişkiye girdiklerini, görüntüyü de arkadaşlarının kafede otururken telefonunu kurcalarken gördüğünü ileri sürdü. Sanık, 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan 1 yıl 1 ay, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan da 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.



Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.