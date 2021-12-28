  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Denizli’nin en işlek caddelerinden birinde bulunan parkta karşı karşıya gelen liseli genç kızlar, saç başa kavga etti. Tekme tokatların havada uçuştuğu kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde meydana gelen olayda, en işlek caddelerden biri olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan Cumhuriyet Parkı'na bir gurup genç kız gelerek konuşmaya başladı. Burada tartışan genç kızlar, ardından saç saça baş başa birbirlerine girdi. Arkadaşların araya girmesi kavgaya engel olamazken, parkta oturan vatandaşlar kızları ayırdı. Güçlükle sakinleştirilen genç kızlar, ardından olay yerinden uzaklaştı.

Etiketler park liseli öğrenciler kız öğrenciler liseli liseli kızlar kavga
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Koronavirüsün bilinmeyen bir etkisi daha tespit edildi
Bu kapının arkasında bir tarih var... Ve o kapılar açılıyor!
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Necmettin Batırel'e ''sayemde ünlü oldu'' yanıtı
Bingöl'de polise tekbirli saldırı kamerada
KONDA'nın patronu açıkladı: ''Bunu yaparsa oyu %60'ları bulabilir''
2022 gelmeden zamları geldi! İşte 2022 yılı zamlı vergi, harç ve cezalar
Abdulkadir Selvi'den AK Parti'ye ''İmamoğlu'' uyarısı: ''Ters teper''
8 bin polis alımı için 28. Dönem POMEM başvuruları başladı
NASA 24 ilahiyatçıyı işe alacak! İşte sebebi...
TOGG görevlisi muhabire fırça: ''O görüntüyü çekemezsin''