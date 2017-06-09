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  4. 09 Haziran 2017 15:41

Liseliler karne günü birbirine girdi !

Adana'da karne dağıtımı sonrası kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 lise öğrencisi yaralandı.

Liseliler karne günü birbirine girdi !
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Olay, merkez Yüreğir İlçesi’nde bulunan Halıcılar Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, karnelerini alan lise son sınıf öğrencilerinin arasında kız meselesi yüzünden tartışmaya çıktı. Sözlü kavganın büyümesi üzerine yaklaşık 30 öğrenci okul dışına çıkarak birbirileriyle kavgaya tutuştu.

Giderek büyüyen olayda öğrenciler birbirlerine bıçak çekti. 18 yaşındaki H.K, A.E.Ö ve Ş.B kol ve bacaklarından aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı.

Bıçaklanan arkadaşlarını görmeye gelen, öğrenciler kavgada yaralanan arkadaşlarını ellerindeki karneleriyle acil servis önünde bekledi. Bıçaklamaya olayını gerçekleştiren, aynı okulun 3 öğrencisi ise polisler tarafından kısa sürede yakalandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

lise öğrencisi , kavga