Lodosta uçmamak için bir birlerine tutundular

Sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli lodosun hızı saatte 70 kilometreyi buldu. Lodosa sokakta yakalanan vatandaşlar fırtına karşısında zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşların birbirine tutunduğu görüldü. Özellikle yaşlılar ve kadınlar fırtına karşısında zor anlar yaşadı. Ürünlerini dükkanlarının önüne koyan esnaf ise uçan eşyalarını toplamak için uzun süre uğraştı.

Şiddetli lodosta zor anlar yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, "Lodos Bursa'da etkisini gösterdi. Yürümekte zorluk çekiyoruz. Saatte hızı 70 kilometreyi buldu, işi olmayan dışarıya çıkmasın" dediler.