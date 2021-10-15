  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Lokantada korkunç infaz

Lokantada korkunç infaz

Lokantada korkunç infaz

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu Uğur U.'yu lokantada yemek yediği sırada tüfekle vurarak öldürdü.

Saat 07.30 sıralarında ilçeye bağlı Kaymakçı Mahallesinde bulunan bir lokantada meydana gelen olayda iddiaya göre Mustafa D., bir süre önce Kavga ettikleri için aralarında husumet bulunan Uğur U.'nun lokantada oturduğunu gördü.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI
Bu esnada lokantanın yan tarafında bulunan kapıdan içeri giren Mustafa D., yanında getirdiği av tüfeğiyle U.'a ateş açtı. Uğur U. kanlar içerisinde yere yığılırken olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU
Cinayet zanlısı Mustafa D., olayın ardından Kaymakçı Jandarma Karakol Komutanlığına giderek teslim oldu. Av tüfeğiyle öldürülen Uğur U.'ın cansız bedeni ise, savcı tarafından yapılan incelemeni ardından morga kaldırıldı.

Husumet sebebi henüz aydınlatılmayan ve cinayetle neticelenen olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

Etiketler izmir ödemiş lokanta cinayet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Koronavirüs aşısı için korkunç iddia! Sosyal medya bunu konuşuyor
SGK 52 ilacı geri ödeme listesinden çıkardı
AK Parti'den seçim sistemi için dikkat çeken öneri: Zarfsız oy verme masada!
4 bin TL maaşla tam 2 bin eleman aranıyor! Ama...
Z kuşağı anketinden hem Erdoğan, hem İmamoğlu çıktı! Dikkat çeken sonuçlar
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Benzin ve motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Bülent Ersoy çocuk mu aldırdı ? 46 yıllık iddianın aslı ortaya çıktı
Küçük esnafa ''müjde'' denilen yeni vergi paketi kimleri kapsıyor? İşte tüm detaylar
Putin'den kadın gazeteci için olay sözler