Lokantada korkunç infaz

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu Uğur U.'yu lokantada yemek yediği sırada tüfekle vurarak öldürdü.

Saat 07.30 sıralarında ilçeye bağlı Kaymakçı Mahallesinde bulunan bir lokantada meydana gelen olayda iddiaya göre Mustafa D., bir süre önce Kavga ettikleri için aralarında husumet bulunan Uğur U.'nun lokantada oturduğunu gördü.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Bu esnada lokantanın yan tarafında bulunan kapıdan içeri giren Mustafa D., yanında getirdiği av tüfeğiyle U.'a ateş açtı. Uğur U. kanlar içerisinde yere yığılırken olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU

Cinayet zanlısı Mustafa D., olayın ardından Kaymakçı Jandarma Karakol Komutanlığına giderek teslim oldu. Av tüfeğiyle öldürülen Uğur U.'ın cansız bedeni ise, savcı tarafından yapılan incelemeni ardından morga kaldırıldı.



Husumet sebebi henüz aydınlatılmayan ve cinayetle neticelenen olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA