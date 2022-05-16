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LPG’li otomobil alev alev yandı

LPG’li otomobil alev alev yandı

Tekirdağ'da park halindeki LPG’li otomobil alev alev yandı. Devriye gezen bir polis ekibinin dikkati sayesinde fark edilen olayda yangın kısa sürede söndürülerek LPG patlamasının önüne geçildi.

Olay, gece saatlerinde Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 5. Sokak’ta meydana geldi. İstanbul’dan hasta ziyareti dönüşü park edilen bir LPG’li otomobilin, yaklaşık yarım saat sonra motor kısmından alevler yükseldi. Devriyeye çıkan polisin yangını fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye çağrıldı. Polis ekipleri, LPG patlaması ihtimaline karşı çevrede sıkı tedbir aldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülerek, tüp patlamasının önüne geçildi.

Otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler lpg otomobil yangın alevler
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