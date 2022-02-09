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Lucca'yı kurşunlayan eski çalışan çıktı

Lucca'yı kurşunlayan eski çalışan çıktı

İstanbul'da gece hayatının hareketli noktası Lucca'ya silahlı saldırı düzenleyen mekanın eski çalışanı zanlı gözaltına alındı. Zanlı, "Korkutmak için rastgele ateş ettim" dedi.

İstanbul Bebek’teki Lucca’ya geçen cuma gecesi saat 01.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 3 kişi yaralanmıştı. Polis ekipleri kamera görüntülerinden, saldırganın daha önce mekânda komi olarak çalışan C.A. olduğunu tespit etti. Silahlı saldırıdaki otomobili de M.B.’ın kullandığı anlaşıldı.

"KORKUTMAK İÇİN RASTGELE ATEŞ ETTİM"

Ekipler, önceki akşam Maltepe’de C.A. ve M.B.’ı gözaltına aldı. C.A., “Mekânla bir sorunum yok. Alkol aldık, araçla geçerken kornaya bastık, küfür ettiler. Korkutmak için rastgele ateş ettim. Sonra binip kaçtık” dedi. Bir suç kaydı olan C.A. ve M.B., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

Etiketler lucca eski çalışanlar saldırı silahlı saldırı
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