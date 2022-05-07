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Lüks araçlı dilenci çetesi vatandaşı isyan ettirdi

İstanbul Bağcılar'da lüks araçla cami önüne bırakılan dilenciler cemaatten para dilendi.

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz ile Ümit Sertabipoğlu'nun haberine göre dilenci çetesi Cami önüne lüks VIP araç ile geliyor ve her cuma aynı camiyi mesken tutuyor.

LÜKS ARAÇLA GELİP DİLENDİLER

Görüntüler İstanbul'un Bağcılar ilçesinde çevre sakinlerinin telefonuyla kaydedildi. Lüks araçtan 4 kadın inerek caminin avlusunda yardıma muhtaç halleriyle cami cemaatini hedef aldı, vatandaşlardan para dilenmeye başladı.

"BELEDİYENİN BİR ÇARE BULMASI LAZIM"

Namaz bittiğinde cami avlusunda bekleyen dilenciler kameraları görüne kaçmaya başladılar. Cemaat ise durumdan rahatsız, tek istedikleri çözüm bulunması. CNN TÜRK'e konuşan bir vatandaş, "Para vermesek üzülüyoruz, versek bir dert vermesek bir dert. Belediyenin bir çare bulması lazım bence" dedi.

Vatandaşlar dilencilerin her cuma cami önüne gelip dilendiklerini belirtti.

Etiketler istanbul bağcılar dilenci çetesi cami
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