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  4. 25 Kasım 2020 13:52

Lüks cipe silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya'da lüks cipe düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Lüks cipe silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
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Antalya'nın Varsak semtinde öğle saatlerinde meydana gelen saldırıda, lüks cipteki 2 kişi tabancayla vurularak öldürüldü, 1 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Lüks cipin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı.

DHA

silahlı saldırı , antalya , lüks cip
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